Поиски альпиниста из США на Эльбрусе приостановлены из-за непогоды

Спасатели в субботу из-за ухудшения погодных условий вновь приостановили поиски пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что 18 июня зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. На его поиск отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски спортсмена дважды приостанавливались в связи с ухудшением погодных условий. Утром в субботу они были возобновлены, к работе привлекли частный вертолет фирмы "Хелиэкшн".

"Работы по поиску альпиниста из США на горе Эльбрус приостановлены в связи с ухудшением погодных условий. Поиски планируется возобновить с улучшением погодных условий", — говорится в сообщении.