СМИ: РПЦ выступает за изучение основ церковнославянского языка в школах

Изучение основ церковнославянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России, заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

«Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка — просто для общего культурного уровня. Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это такая важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека», — сказал Волков в эфире радиостанции «Вести FM».

По его словам, церковнославянский язык имеет «прекрасную поэтику», которая «очень замечательная и глубокая, и заслуживающая того, чтобы ее изучать».

Пресс-секретарь патриарха также отметил, что язык, который не изучается в образовательных учреждениях, зачастую непонятен людям, которые приходят на богослужения. «Есть люди, которые на протяжении многих лет ходят в храм и не удосуживаются узнать, что значат какие-то церковнославянские слова и выражения, которые они слышат, они просто не обращают даже внимания, не интересуются. К сожалению, есть у нас такие прихожане», — заявил священник.