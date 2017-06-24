Французская журналистка умерла после ранения при взрыве в Мосуле
Французская журналистка Вероник Робер умерла от ранений, полученных при взрыве в иракском Мосуле, передает The Local.
54-летняя женщина была прооперирована в Багдаде и перевезена на лечение во Францию.
Также при взрыве погиб ее коллега Стефан Вильнев и местный журналист Бахтияр Аддад.
Ранее боевики террористической организации «Исламское государство» взорвали соборную мечеть Ан-Нури в Мосуле.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Источник: Газета.Ru