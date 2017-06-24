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24.06.2017 17:09

Французская журналистка умерла после ранения при взрыве в Мосуле

Французская журналистка Вероник Робер умерла от ранений, полученных при взрыве в иракском Мосуле, передает The Local.

54-летняя женщина была прооперирована в Багдаде и перевезена на лечение во Францию.

Также при взрыве погиб ее коллега Стефан Вильнев и местный журналист Бахтияр Аддад.

Ранее боевики террористической организации «Исламское государство» взорвали соборную мечеть Ан-Нури в Мосуле.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Источник: Газета.Ru


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