СМИ: террорист из Манчестера изготовил бомбу по роликам с YouTube

Террорист Салман Абеди, устроивший взрыв на «Манчестер-арене» 22 мая, мог изготовить бомбу по «видеоурокам» с видеохостинга YouTube. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, Абеди смотрел ролики на YouTube об изготовлении взрывных устройств. Кроме того, он скачивал из сети информацию о химических соединениях, которые впоследствии были найдены на месте взрыва на «Манчестер-арене».

Изначально спецслужбы предполагали, что бомбу изготовил опытный человек, подчеркивает газета.

Видеозаписи с инструкциями по изготовлению бомб на основе пероксида ацетона, как отмечается, были доступны и через несколько дней после теракта на YouTube и Facebook.

Теракт на «Манчестер-арене» произошел 22 мая. В результате взрыва погибли 22 человека.