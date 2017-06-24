Мутко: инопланетяне за футбольную сборную России играть не прилетят

Футболистам сборной России необходима поддержка, а не постоянная критика, других игроков у национальной команды нет, и инопланетяне за нее выступать не прилетят, заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

В субботу в Казани российские футболисты проведут матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против мексиканцев и в случае победы гарантируют себе выход в полуфинал. Ранее сборная России на Кубке конфедераций победила команду Новой Зеландии (2:0) и уступила португальцам (0:1).

"У нас завтра других футболистов не будет! Это наша основная команда! Инопланетяне сюда не прилетят за сборную России играть. (Александр) Головин, например, становится одним из лидеров, ему просто нужна поддержка, да, он может ошибаться. Хочется, чтобы у команды была поддержка", — сказал Мутко журналистам.

По его мнению, болельщикам нужно быть осторожнее в своих оценках. "Надо вокруг сборной за год создать фон поддержки. Футболисты – молодые люди, они все читают, заходят в интернет. Когда дают экспертную оценку люди, которые сами что-то сделали – к примеру, Саша Кержаков, который сто мячей забил, это одно. Он имеет полное моральное право. Но есть люди, которые провели свою карьеру в пабах, а дают свою оценку – и то, и это не так", — заявил Мутко.

"Есть люди, у которых просто есть желание что-то сказать против. Если человек приходит на стадион с фотоаппаратом и ищет плохое – где-то лифт не работает, где-то в туалете дверь не закрылась. Он как прожектор перестройки, помните, у нас такой был? Жжет нас все время. Но мы тоже видим недочеты и стараемся их устранять", — подчеркнул вице-премьер РФ.