Голодец: решение о продлении программы маткапитала примут до октября

Решение о продлении программы материнского капитала будет принято до октября. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

«До принятия проекта бюджета, до осени. До конца сентября – начала октября, вот так», — сказала вице-премьер.

По словам Голодец, правительство обсуждает возможность продления программы материнского капитала в рамках мер демографической политики.