СМИ узнали причину ареста украинского залога за «Евровидение»

Сумма в размере 15 миллионов евро, которую Украина предоставила в качестве гарантии успешного проведения в Киеве конкурса «Евровидение-2017», могла быть арестована на счетах в Швейцарии из-за иска европейского телеканала Euronews. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Deutsche Welle.

Руководство канала не подтвердило и не опровергло свою причастность к заморозке средств, пообещав «в надлежащее время» прокомментировать ситуацию. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), организовавшая музыкальное состязание, заявила, что арест денег не связан с «Евровидением» и был инициирован не Европейским вещательным союзом (EBU), а некой третьей стороной, которую в Киеве пытаются установить.

Как напоминает Deutsche Welle, в 2014 году Национальная телекомпания Украины, правопреемницей которой является НОТУ, объявила о разрыве сотрудничества с Euronews, отказавшись от совместного плана по запуску вещания на украинском языке. После этого канал потребовал выплатить ему неустойку в размере 10,6 миллиона евро. Euronews выиграл судебную тяжбу с телекомпанией во всех украинских инстанциях, но о том, получил ли вещатель деньги, не сообщалось.

Об аресте в Швейцарии украинского залога за успешное проведение «Евровидения», которое состоялось в Киеве в мае, стало известно 22 июня. Средства заморозило Женевское управление принудительного взыскания задолженности. На каких основаниях была инициирована данная процедура, не уточнялось.