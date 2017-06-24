Путин рассказал о работе в нелегальной разведке

Президент России Владимир Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана не просто со Службой внешней разведки, а с нелегальной разведкой. Комментарий главы государства ведущему телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву приводит сайт «Вести.ru».

По словам Владимира Путина, разведчики-нелегалы — «люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера».

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди», — отметил президент. Он также пожелал действующим российским разведчикам счастья и благополучия.

Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.