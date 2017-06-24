Более 20 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

ЧП произошло на перегоне Зилово – Зудыра в Забайкальском крае. С дороги сошли 23 вагона грузового поезда. Об этом сообщает региональная пресс-служба РЖД.

По данным ведомства, произошло это в четвертом часу дня по местному времени. Из-за схожа оказался нарушен габарит соседнего пути – движение поездов пришлось приостанавливать. Однако, пассажирские поезда ходят по расписанию.

Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал. Причины схода вагонов еще предстоит установить.