Астероид размером с 13 челябинских метеоритов подлетит к Земле

Огромный потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу, 24 июня, на максимально близкое расстояние. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Размеры небесного тела составляют 230 метров в диаметре, это в 13 раз больше, чем челябинский метеорит. Астероид движется со скоростью 45 тысяч километров в час и пролетит в трех миллионах километров от Земли.

Ученым он известен с 2010 года. Согласно расчетам, мощность удара в случае столкновения с небесным телом была бы сравнима с 300 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму.

В ночь с 21 на 22 июня жители Подмосковья заметили в небе мерцающий объект, похожий на метеорит, оставляющий за собой яркий хвост. Очевидец, отдыхавший в тот момент в районе деревни Барыбино Серпуховского района, прислал МОСЛЕНТЕ видео произошедшего и рассказал, что небесное тело двигалось очень быстро. «Был шум, но до нас было безопасное расстояние», — сказал он. Однако позже в управлении МЧС по региону опровергли сообщения о падении метеорита.

По мнению ученых, небесное тело было не метеоритом, а метеором. Размер метеора составляет всего несколько сантиметров, они сгорают в атмосфере Земли, не долетая до поверхности, но при этом можно заметить достаточно яркую вспышку.