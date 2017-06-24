СМИ рассказали о начале изучения в Кремле отношения россиян к Навальному

Социологические службы приступили к масштабному изучению отношения россиян к деятельности политика Алексея Навального и расследованиям Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) после прошедших в ряде городов страны протестных митингов. Заказчиком исследований настроения граждан стал Кремль, сообщает русская служба "Би-би-си" со ссылкой на близкий к администрации президента источник, а также на социологов и участников опросов.

По данным телеканала, помимо опубликованных на неделе результатов опросов о протестах и Навальном, социологи также провели исследование среди подростков 15-17 лет, которые проживают в Москве: в течение нескольких часов им задавали вопросы об отношении к современной политической ситуации в России, к протестному движению и к работе Алексея Навального.

Социологи, в частности, поинтересовались у респондентов, после каких событий они перестали бы доверять политику, рассказала "Би-би-си" одна из участниц исследования Алена Нарвская и подтвердил знакомый с опросом социолог. Глава Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон в разговоре с телеканалом не стал отрицать, что соцслужба проводит такие исследования на фокус-группах среди молодых людей. При этом руководитель Фонда не стал уточнять, откуда поступил заказ на опросы.

Генеральный директор другой организации, специализирующейся на проведении социологических опросов, ВЦИОМ, Валерий Федоров также рассказал телеканалу о том, что служба проводила аналогичные исследования, но их результаты еще не публиковала. Он отметил, что разногласия у респондентов вызвали действия полиции на митингах и, в целом, молодежь считает себя вправе «митинговать, где захочется», а среднее и старшее поколение назвало «правильными и обоснованными» задержания участников несогласованных властями акций протеста Навального.