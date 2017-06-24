Собака спасла пенсионерку от нападавшего с ножом

Пес в Пискаревском лесопарке защищал хозяйку от агрессивного мужчины. Женщина осталась цела, удар ножом собака приняла на себя. Об этом стало известно 24 июня.

По данным «Фонтанки», конфликт произошел еще поздним вечером 22 июня, когда женщина вышла с псом на прогулку. Возле волейбольной площадки они столкнулись с прогуливающимся, которому поведение собаки показалось агрессивным. Словесная перепалка закончилась тем, что прохожий достал складной нож и пошел в сторону пенсионерки.

На расстоянии двух метров пес встал на защиту хозяйки и прыгнул в сторону вооруженного нарушителя, за что и поплатился ножевым ранением. Напавший сбежал, а женщина позвонила в полицию.