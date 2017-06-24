Двое юношей остались без дорогих гаджетов после прогулки возле психбольницы

Выпускник и его приятель-десятиклассник лишились последней модели iPhone, AppleWatch, еще одного смартфона и около 10 тысяч рублей денег во время прогулки вечером 23 июня неподалеку от психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова в Петербурге.

По данным «Фонтанки», на двоих сумма ущерба составила порядка двухсот тысяч рублей. Нападавших тоже было двое и, судя по описанию, они были лет на пять старше своих жертв.

Расстаться с дорогими телефонами и гаджетами несовершеннолетним пришлось под угрозой предмета, похожего на пистолет и электрошокера. Грабили молодых людей в подходящем для этого месте — между железной дорогой, блошиным рынком, строящимся путепроводом и психбольницей на Фермском шоссе.

Свое присутствие в этой части Приморского района пострадавшие не объяснили, но одному из них, вместо того чтобы отмечать школьный выпускной, пришлось идти в полицию.