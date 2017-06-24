Под Тулой подросток украл 700 кг арматуры

В Тульской области задержан подросток. 16-летнего парня подозревают в масштабной краже, сообщает 24 июня пресс-служба регионального управления МВД.

С заявлением о краже в полицию обратилась жительница села Малевка. Женщина рассказала, что неизвестный сломал навесной замок на двери строящегося дома и вынес около 700 килограммов арматуры и лома черного металла. Преступления совершались систематически с сентября 2016 года.

Юноша задержан. Полиция решает вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.