Чего хотят выпускники

С численностью участников "Алых парусов" не может поспорить ни один протестный митинг. И "Фонтанка" этим воспользовалась, чтобы узнать ответ на один вопрос.

Молодежь опять массово вышла в центр Петербурга. С численностью участников "Алых парусов" не может поспорить ни один протестный митинг, но общий настрой ребята не оставили дома. И "Фонтанка" этим воспользовалась, чтобы задать вчерашним школьникам всего один вопрос: хочет ли молодежь перемен?

"Да!" – уверенно ответило большинство опрошенных. Но самое интересное началось, когда ребят попросили уточнить, что именно и где надо менять. Соотношение средней зарплаты по Петербургу и стоимости жетона метро, нехватка бюджетных мест в хороших вузах, экологическая ситуация, отсутствие терпимости к тем, кто не такой как все. Нашлись и такие, кого всё устраивает. Или почти всё. "Пусть будет так же. Только лучше".