В деле о погоне за Land Cruiser появился новый подозреваемый и почти две тонны наркотиков

После ареста бывшего замначальника УМВД Невского района и двух других подозреваемых в сбыте наркотиков, оперативники УКОН в Ленобласти нашли производство запрещенных веществ, а в арендованных квартирах в Петербурге их склад.

Дело о погоне за Land Cruiser вокруг Сосновки и задержании троих мужчин, в том числе полковника полиции в отставке Алексея Харлашкина, с килограммом наркотика приобретает масштабы. Во время расследования оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на еще одного фигуранта. В частном доме в деревне Подборовье, который принадлежит новому подозреваемому, располагалась нарколаборатория, в том числе 124 килограмма готового психотропного вещества, 9 бочек с кашей из того же вещества — общий вес 616 килограммов, 10 литров его же в жидком виде. Кроме того, было изъято различное оборудование и 42 канистры по 20 литров с реактивами. Как подсчитали на 47News, стоимость всего, что нашли на производстве, можно оценить примерно в 10 миллионов евро.

Дальше оперативники УКОН поехали на съемные квартиры тех, кто находился в иномарке во время погони. На съемной квартире у водителя, 29-летнего Алексея Филипьева, на улице Лени Голикова, дом 29, корпус 6, было сложено 133 килограмма синтетического наркотика. На Адмирала Коновалова, где Филипьев жил, сотрудники правоохранительных органов нашли психотроп в виде таблеток — тысячу штук. Такая партия была найдена в квартире на Старорусской улице, где он зарегистрирован.

Дома у Куликова тоже было что изымать — в общей сложности 81 килограмм наркотиков.

Филипьев и полковник Харлашин, как писала «Фонтанка», арестованы, хотя в данный момент бывший замначальника находится в больнице под конвоем, а не в СИЗО — во время задержания ему повредили плечо. Куликов отпущен под подписку, а новый фигурант пока находится в отделе, мера пресечения ему еще не назначена.