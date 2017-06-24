США показали, как сближались самолет-разведчик и Су-27
Европейское командование вооруженных сил США опубликовало фотографии сближения российского истребителя Су-27 и американского самолета-разведчика. Изображения опубликованы 24 июня.
В комментариях к публикации отмечается, что американский самолет летел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем и был перехвачен российским Су-27.
«Из-за высокой скорости и плохого контроля над самолетом во время сближения, это взаимодействие было признано небезопасным», – говорится в сообщении.
Напомним, что инцидент произошел 19 июня. Российский истребитель пролетел в 1,5 метрах от разведывательного самолета США. Это был третий инцидент, связанный с сближением бортов за неполный месяц. Так, 18 июня французский истребитель приблизился к российскому гражданскому борту. А в начале июня российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии.