После «Алых парусов» с улиц вывезли 645 кубов мусора

Уборка в Петербурге после праздника «Алые паруса» началась еще в три часа ночи. К пяти утра 24 июня городские улицы были приведены в должный вид.

Как сообщает комитет по благоустройству Смольного, ночью 24 июня город убирали 110 поливомоечных машин, самосвалов и погрузчиков. По факту уборка началась уже во время праздника — по периметру Дворцовой площади, на Марсовом поле и в Александровском саду дежурили 220 дворников. Они перегружали мусор из заполненных урн в поставленные неподалеку контейнеры.

В этом году выпускники вели себя скромнее и мусора от них было меньше – за ночь вывезли 645 кубов, тогда как годом раньше его было больше семисот.

О том, как прошел праздник, смотрите фоторепортаж «Фонтанки».