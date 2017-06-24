Опознав грабителя петербурженка вспомнила о домогательствах

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении дорого телефона. На опознании он оказался еще и потенциальным насильником.

По данным «Фонтанки», 25-летняя девушка осталась без телефона еще вечером 15 апреля на проспекте Космонавтов. Она написала заявление в полицию и тем же вечером грабителя поймали. На опознании потерпевшая подробнее рассказала о встрече с задержанным — он не только забрал у нее телефон, но и предлагал вступить в половую связь, спустив штаны и демонстрируя свое «достоинство».

Таким образом, уже судимый за грабеж 26-летний петербуржец 24 июня стал фигурантом двух статей уголовного кодекса — уже знакомой ему 161 и 132 — насильственные действия сексуального характера.