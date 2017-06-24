Опрос: американцы устали от «российских расследований»

Избиратели в США устали от расследований, направленных на поиск связей Белого дома с Россией, и хотят, чтобы фокус властей сместился на другие проблемы. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на результаты опроса Harvard-Harris.

По его данным, 64% респондентов полагают, что расследования о якобы связях президента Дональда Трампа с Россией наносят вред стране. В то же время 56% опрошенных считают, что внимание конгресса и СМИ должно переключиться на другие проблемы, тогда как 44% полагают, что «российский вопрос» стоит продолжать изучать.

Как отмечается, американские избиратели хотят, чтобы власти обратили внимание на такие проблемы, как здравоохранение, терроризм, национальная безопасность, экономика и рабочие места.