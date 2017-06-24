Петербуржцы шесть часов не могут улететь из Болгарии

Рейс из болгарского курорта Бургас в Петербург задерживается как минимум на 6 часов. На табло аэропорта новое время вылета назначено на 11:15 утра 24 июня.

О задержке борта в Болгарии «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, рейс FB619 авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь еще в половине шестого утра и приземлиться в Пулково в 08:30.

«Время вылета постоянно передвигают. На стойке информации никакой конкретной информации не дают», – жалуются туристы.

Тем временем, ждать приходится и тем, кто в Болгарию только собирается. Обратно самолет должен был отправится в 09:35, сейчас время вылета перенесено на половину второго дня.