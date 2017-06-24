В центре Петербурга искали взрывчатку, которая приснилась экстрасенсу

Гражданка Латвии поделилась со случайным прохожим своим сном, в которым было что-то про набережную Кутузова в Петербурге, «Алые паруса» и взрыв. Бдительный пенсионер позвонил в полицию.

По информации «Фонтанки», петербуржец повстречал туристку из Латвии на Конногвардейском бульваре вечером 23 июня. Учительница, которая приехала в Петербург в отпуск, поделилась с пенсионером своим сновидением двухмесячной давности. По ее словам, ей пригрезилось что-то про «Алые паруса», Кутузова и набережную и, как позже она объяснила полиции, вероятно, она употребила в разговоре слово «взрыв».

Свои сны женщина считает вещими, так как она уверена, что обладает экстрасенсорными способностями. Проверять это на деле пришлось полиции – собеседник туристки позвонил по телефону экстренной службы «112» и сказал, что на набережной Кутузова готовится теракт.

Экстрасенс на этот раз ошиблась – проверка ничего опасного не выявила. Собственную судьбу предсказать она не смогла – если бы женщина предполагала, что после беседы с петербуржцем будет задержана, вероятно, выбрала бы другого собеседника.