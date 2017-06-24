От отравления алкоголем в Подмосковье погибли пять человек

Число жертв отравления алкоголем в Сергиевом Посаде увеличилось до пяти человек, сообщили РИА Новости в субботу, 24 июня, в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Пятый пострадавший скончался в больнице", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще пять человек остаются в больнице, двоих уже выписали домой.

По данным следствия, в среду вечером из квартиры дома на улице 1-й Ударной Армии в реанимационное отделение больницы доставлены 11 местных жителей с отравлением неизвестным веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть трех лиц).

Следствием установлено, что пострадавшие распивали неустановленный алкоголь, принесенный неизвестным мужчиной.