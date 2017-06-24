«Вим-Авиа» на 15 часов задержала рейс из Турции в Петербург

Рейс компании «Вим-Авиа» из турецкого Даламана в Петербург задерживается на 15 часов. Сокращение чартерной программы не помогло перевозчику навести порядок в расписании.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 24 июня, рейс 9318 из Турции был назначен накануне на девять вечера. Возвращаться в Петербург «Боингом-777» должны были 280 пассажиров, купивших путевки у туроператора «Интурист».

«Перед выездом из отелей нас предупредили, что самолет задерживается на несколько часов минимум, но все равно погнали в аэропорт», – уточнили читатели.

Пассажирам пришлось расселяться по отелям. Задержка вылета составляет почти 15 часов. В Пулково самолет по расписанию прибывает в 0.35, в данный момент ориентировочное время прилета – три часа дня.

После массовых задержек чартерных и регулярных рейсов в начале туристического сезона, когда за пару недель набралось 173 опоздавших самолета, «Вим-Авиа» в принудительном порядке сократила чартерную программу. Например, на 24 июня запланированы 24 вылета с группами туристов. Два – из Пулково. Рейс 9371 в болгарскую Варну (отправление по расписанию 15.10) задерживается на шесть часов – ориентировочно самолет вылетит в девять вечера.