В Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары

Третий (максимальный) уровень опасности объявлен итальянском городе Больцано из-за сильной жары и засухи, второй — еще в 13 областях. Об этом сообщается в субботу, 24 июня, на сайте министерства здравоохранения страны.

«Тепловая волна. Условия высокого риска, которые сохраняются в течение трех или более дней подряд», — поясняет Минздрав о Больцано.

В выходные под угрозой высоких температур окажутся также Болонья, Брешия, Перуджа, Милан, Верона, Венеция, Латина, Турин, Анкона, Капмобассо, Флоренция, Фрозиноне и Пескара. По данным метеопортала ilmeteo.it, столбик термометра преодолеет отметку 40 градусов.

В Минздраве отметили, что жара прежде всего повлияет на жителей из группы риска: пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями. Специалисты посоветовали итальянцам экономить воду, власти распространяют бюллетени с информацией о том, как действовать в условиях сильной жары.