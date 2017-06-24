Петербуржца поймали на продаже двух тротиловых шашек

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела после сделки на 800 граммов тротила.

Как стало известно «Фонтанке», взрывчатку подозреваемый продал утром 23 июня у дома 27/6 по переулку Грибакиных. Но вместо того, чтобы «прогулять» весьма скромную выручку – 5 тысяч рублей за две шашки, 34-летнему петербуржцу пришлось пообщаться с оперативниками центра «Э» регионального управления МВД.

За сбыт тротила было возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.