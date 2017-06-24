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24.06.2017 10:59

Кабмин распорядился выделить 10 млрд рублей Росэксимбанку

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в 2017 году уставной капитал государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (Росэксимбанка) будет увеличен на 10 млрд руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства направят Внешэкономбанку, который приобретет акции АО «Российский экспортный центр», тем самым увеличив уставной капитал Росэксимбанка.

«Докапитализация Росэксимбанка позволит выполнить установленный приоритетным проектом «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» показатель по объему предоставленных кредитов на поддержку экспорта в размере 80 млрд руб. в 2017 году», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, цель подобного решения — обеспечение финансовой поддержки несырьевого экспорта с использованием инструментов Росэксимбанка.

Источник: Газета.Ru


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