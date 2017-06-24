После схода оползня в Китае пропал 141 человек

Пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань считаются 141 человек, передает в субботу, 24 июня, РИА Новости со ссылкой на местное издание Женьминь жибао. Поиски на месте бедствия пока не дают результатов.

По словам пресс-секретаря правительства региона, после нескольких часов поисково-спасательных работ из-под массы горных пород удалось извлечь только двух человек. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ускорить спасательные мероприятия.

Ранее сообщалось о 100 пропавших.

Оползень сошел вблизи одной из деревень провинции ранним утром в субботу. По предварительным данным, под завалами остались около 46 домашних хозяйств.

В мае оползень сошел в китайской провинции Фуцзянь. Обвал накрыл общежитие, где проживали рабочие, занятые на строительстве ГЭС. Причиной оползня, вероятнее всего, стали проливные дожди. По разным данным, погибли от 7 до 19 человек, больше 40 числятся пропавшими без вести.