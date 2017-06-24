Бесплатные шаттлы отвезут болельщиков на матч Португалия – Новая Зеландия

Пять маршрутов автобусов будут доступны футбольным фанатам в Петербурге 24 июня. К стадиону на Крестовском острове можно доехать от площади Восстания, станции метро «Петроградская», «Выборгская» «Чкаловская» и из аэропорта.

Как сообщает ГУП «Пассажиравтотранс», на линию выйдут 150 автобусов. За три часа до начала матча, то есть с трех часов дня, начнут курсировать шаттлы от четырех станций метро. Из Пулково до Приморского парка Победы маршрут S10 будет отъезжать каждые 25 минут, последний уйдет в 16:40. В обратную сторону первый автобус поедет в 20:20, водители завершат работу на линии в десять часов вечера.

Из Пулково к площади Восстания и обратно можно будет уехать в течение суток с пяти утра 24 июня.

Напомним, Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня. Петербург принял уже два матча – в день открытия между российской сборной и командой из Новой Зеландии и 22 июня между Камеруном и Австралией. Последний матч, финал Кубка, пройдет на арене «Санкт-Петербург» 2 июля.