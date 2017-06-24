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24.06.2017 10:11

Иванку Трамп допросят по делу о плагиате дизайна обуви

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка даст показания в суде по делу о нарушении ее компанией авторских прав итальянского производителя обуви. Об этом сообщает Bloomberg.

Итальянская компания Aquazzura обвинила компанию Иванки Трамп IT Collection LLC и сапожника Марка Фишера Холдинга в том, что они скопировали популярную модель босоножек Wild Thing при разработке своей обуви Hettie. Модель Aquazzura стоит около $780. Модель бренда Иванки Трамп продается за $150 за пару.

По данным агентства, судья Кэтрин Форест не согласилась с доводами адвокатов Иванки Трамп, которые утверждали, что их клиентка слишком занята, чтобы ответить на вопросы по данному делу. Дочь президента должна дать показания до конца октября текущего года.

Агентство отмечает, что Иванка Трамп ранее заявляла, что «не принимала участия в разработке концепции и дизайна Hettie».

Иванка Трамп в данный момент занимает должность помощника президента США Дональда Трампа. До этого она занималась развитием собственных брендов обуви, одежды, аксессуаров и ювелирных украшений.

Некоторые компании прекратили сотрудничество с брендами Иванки Трамп из-за ее отца. Так Nordstrom решила перестать продавать продукцию дочери американского лидера после того, как группа активистов Grab Your Wallet организовала акцию протеста. Активисты выступили с критикой Nordstrom, которая ведет дела с семьей президента.

Источник: РБК


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