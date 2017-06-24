Еще
11:59 24.06.2017
Новость часа
11:53
После «Алых парусов» с улиц вывезли 645 кубов мусора
Пришлите свою новость!
11:53
После «Алых парусов» с улиц вывезли 645 кубов мусора
11:42
Опознав грабителя петербурженка вспомнила о домогательствах
11:30
В Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары
11:19
В Ленобласти можно купаться далеко не везде
11:16
Петербуржцы шесть часов не могут улететь из Болгарии
11:10
В центре Петербурга искали взрывчатку, которая приснилась экстрасенсу
10:59
Кабмин распорядился выделить 10 млрд рублей Росэксимбанку
10:50
После схода оползня в Китае пропал 141 человек
10:49
«Вим-Авиа» на 15 часов задержала рейс из Турции в Петербург
10:42
Машина разбилась о бетонные блоки на Уральской
10:32
После пожара на Конной улице найдена погибшая женщина
10:29
Петербуржца поймали на продаже двух тротиловых шашек
10:20
Бесплатные шаттлы отвезут болельщиков на матч Португалия – Новая Зеландия
10:11
Иванку Трамп допросят по делу о плагиате дизайна обуви
10:00
Пожар в центре Петербурга привел к эвакуации людей
09:25
Центр Петербурга захватили выпускники
05:36
Российское театральное сообщество устроит акцию в поддержку арестованного продюсера Малобродского
02:47
«Ассоциации»-2017: в Царском Селе покажут моду с эшафота и затопленного дворца
02:34
На Geek Picnic взорвут овощи и запустят огненное торнадо
02:18
«Пушкинская, 10» отметит день рождения
02:09
Белкин и Копейкин напишут виртуальные картины
01:48
В “Авроре” вспомнят Хита Леджера
01:35
В Старой Ладоге витязи сойдутся под муйнейры и скотиши
01:16
День города в Пушкине отметят карнавалом, фестивалями и фейерверком
00:41
В поселке Тельмана «Жигули» таранили внедорожник
00:25
«Чикаго» обменял одного из лучших российских хоккеистов
00:10
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником
23/06
Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили теракт в крупнейшей в мире мечети
23/06
Вход и выход на «Канал Грибоедова» закрыт
23/06
Мировые цены на нефть продолжили рост
23/06
«Зенит» не может приобрести Маноласа, столкнувшись с интересами «Боруссии»
23/06
Из-за проезда кортежа въезд на ЗСД с Приморского проспекта был перекрыт
23/06
Себастьян Дриусси перейдет в «Зенит» за 21 млн евро
23/06
На Валааме скончался молодой паломник
23/06
Белый дом не исключает возможность встречи Путина и Трампа в июле
23/06
СМИ: ФАС хочет отменить роуминг по России
23/06
Центробанк защитит желающих взять в долг «до зарплаты»
23/06
В России запущен сайт социальных услуг для людей с инвалидностью
23/06
«Корабелка» создаст на Ленинском проспекте кампус с велодорожками и «Аллеей выпускников»
23/06
Смольный скорректирует проект второй очереди Фрунзенского радиуса метро за 39 млн рублей
23/06
613 выпускников Ленобласти закончили школу с медалью
23/06
ЦИК РФ: Предвыборная кампания Навального вне закона
23/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 23 июня
23/06
Полицейские задержали насильника, напавшего на пенсионерку на Ржевке
23/06
Катар упростил визовый режим для россиян
23/06
Washington Post: Трамп начинает утро с обсуждения расследования по «вмешательству» России
23/06
«Зенит»-2 проиграл первый матч на сборах в Финляндии
23/06
СМИ: "Лацио" и "Зенит" поспорят за полузащитника "Аталанты"
23/06
Во многих озерах Финляндии вода теплее воздуха
23/06
Петербург поставил рекорд по количеству аварий на сетях
23/06
Восемьдесят тысяч участников «Алых парусов» защитят две тысячи силовиков
23/06
Из-за прорыва трубы Костромской проспект окутан горячим паром
23/06
Манеж отметит годовщину открытия бесплатным входом для посетителей
23/06
Врачи назвали 8 районов Ленобласти с повышенной активностью клещей
23/06
В Лаппеенранте вооруженный преступник ограбил магазин
23/06
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе
23/06
«Автово» открыли для пассажиров
23/06
Ректор Европейского университета ушел в отставку
23/06
Минобороны признало причину отмены морского парада на 9 Мая
23/06
Плавучий маяк «Ирбенский» покинул гавань Кронштадта и начал переход в Калининград
23/06
The Washington Post рассказала о плане Обамы взломать инфраструктуру России
23/06
Глава Роскомнадзора ответил основателю Telegram в Facebook: Мессенждер нейтрален к террористам
23/06
«Автово» закрыто на вход и выход
23/06
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел
23/06
СМИ: Раскрыто название новой версии Android
23/06
Фонд кино поддержал два фильма «Елки» и отказал сценарию Владимира Высоцкого
23/06
Томскую пенсионерку оштрафовали за видеообращение к Путину в день «прямой линии»
23/06
Мэр Екатеринбурга выдвинулся в губернаторы Свердловской области
23/06
За взятки и фиктивные справки об инвалидности и.о. главы филиала Горбюро медико-социальной экспертизы дали условно
23/06
Стройкомпания отремонтирует дорогу на Русановской улице
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
24.06.2017 09:25

Центр Петербурга захватили выпускники

Около 80 тысяч человек ночью 24 июня отмечали выпускной в центре Петербурга. Окончание школы для них сопровождалось песнями группы «Мумий Тролль» и проходом шведского брига под Троицким мостом.
Центр Петербурга захватили выпускники

Около 80 тысяч человек ночью 24 июня отмечали выпускной в центре Петербурга. Окончание школы для них сопровождалось песнями группы «Мумий Тролль» и проходом шведского брига под Троицким мостом.

Уже традиционный для Северной столицы праздник прошел в 12-ый раз. В этом году концерт на Дворцовой площади начался в 10 вечера, вел его Иван Ургант. На сцену вышли группы Artic&Asti, SEREBRO, «Сурганова и оркестр».

Закрывал концертную программу «Мумий Тролль». Лидер группы в пасмурную петербургскую погоду был настроен философски. «Эти паруса и волны несут с собой привет от самого Тихого океана», – сказал Илья Лагутенко перед исполнением «Владивостока-2000». 17-18-летние ладно подпевали его хитам, родившимся, когда они только пошли в школу – «Дельфинам», «Медведице» и «Невесте». «Мирного неба, Санкт-Петербург», – сказал перед уходом Лагутенко.

Центр Петербурга захватили выпускники

Традиция отмечать выпускной всем городом началась в Петербурге еще в 1968 году. Больше 10 лет шхуна заходила в Неву под алыми парусами, но в 1979 праздник отмечать перестали. Возрождение этого действа произошло в 2005 году. С тех пор «Алые паруса» сопровождаются концертом на Дворцовой площади и мультимедийным шоу, в финале которого под створками Троицкого моста проплывает судно, цвет парусов которого вдохновлен произведением Александра Грина.

В современной истории праздника по Неве проходили три разных судна и только последние семь лет к стрелке Васильевского острова подходит шведский бриг Tre Kronor.

В 2016 году праздник «Алые Паруса» вошел в число финалистов единственной европейской премии событийного маркетинга— European Best Event Award и получил две награды — первое место в номинации «Лучшее городское событие» и второе место в номинации «Лучшее культурное событие». Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в 20-ти странах Европейского союза.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
22.06.2017 19:00

Tele2 договорилась с Apple

Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
Tele2
22.06.2017 11:53

Tele2 запустила fashion-сервис с консультациями стилистов и скидками

Tele2 запустила первый в России модный сервис на базе мобильных услуг. Проект реализован совместно с онлайн-платформой Clouty
Материалы рубрики
Новости
Статьи
После «Алых парусов» с улиц вывезли 645 кубов мусора
Бесплатные шаттлы отвезут болельщиков на матч Португалия – Новая Зеландия
Центр Петербурга захватили выпускники
Вход и выход на «Канал Грибоедова» закрыт
«Корабелка» создаст на Ленинском проспекте кампус с велодорожками и «Аллеей выпускников»
Смольный скорректирует проект второй очереди Фрунзенского радиуса метро за 39 млн рублей
«Фонтанка» за 60 секунд – 23 июня
Восемьдесят тысяч участников «Алых парусов» защитят две тысячи силовиков
Оранэла заработает после полутора лет ремонта
Качество канализации петербургской подземки не устроило прокуратуру
Депутаты взялись за пивнухи
Зачем с частным трамваем «тянут резину»
Застройка Мурино создала проблемы КАДу
"Трансстрой" - от Петербурга до Москвы
Недомытый фасад
Что мешает рассчитать Фрунзенский радиус
Купи квартиру по Шияну
Закрытые сады Северной столицы
«Горожане», пишите Путину
Футбол и выпускники заставят Петербург покраснеть
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Центр Петербурга захватили выпускники

Тест: Взяли бы вас в таксисты?

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел

Новости компаний
Tele2
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
Tele2
22.06.2017 11:53
Tele2 запустила fashion-сервис с консультациями стилистов и скидками
Tele2 запустила первый в России модный сервис на базе мобильных услуг. Проект реализован совместно с онлайн-платформой Clouty
www.zolotaya-dolina.ru
21.06.2017 15:22
ЖК «Золотая Долина» запустила акцию
Для тех, кто мечтает улучшить жилищные условия, но не хочет продавать свою квартиру задолго до сдачи нового дома, ЖК «Золотая Долина» предлагает уникальные условия рассрочки на ограниченное количество квартир.
Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы»
21.06.2017 13:53
УК «Новоселье» завершает строительство квартала «Гамма»
Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» разрастается и в скором времени готов будет принять новых жильцов.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
ЖК «Граффити»
16.06.2017 17:20
В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура
Строительная компания «Ойкумена» представила новое масштабное художественное произведение стрит-арта. На роспись стен двух высотных домов в жилом комплексе с символичным названием «Граффити» художников вдохновили приключения Алисы в стране чудес.
Банк «Санкт-Петербург»
16.06.2017 16:18
Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»
Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.