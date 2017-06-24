Центр Петербурга захватили выпускники

Около 80 тысяч человек ночью 24 июня отмечали выпускной в центре Петербурга. Окончание школы для них сопровождалось песнями группы «Мумий Тролль» и проходом шведского брига под Троицким мостом.

Около 80 тысяч человек ночью 24 июня отмечали выпускной в центре Петербурга. Окончание школы для них сопровождалось песнями группы «Мумий Тролль» и проходом шведского брига под Троицким мостом.

Уже традиционный для Северной столицы праздник прошел в 12-ый раз. В этом году концерт на Дворцовой площади начался в 10 вечера, вел его Иван Ургант. На сцену вышли группы Artic&Asti, SEREBRO, «Сурганова и оркестр».

Закрывал концертную программу «Мумий Тролль». Лидер группы в пасмурную петербургскую погоду был настроен философски. «Эти паруса и волны несут с собой привет от самого Тихого океана», – сказал Илья Лагутенко перед исполнением «Владивостока-2000». 17-18-летние ладно подпевали его хитам, родившимся, когда они только пошли в школу – «Дельфинам», «Медведице» и «Невесте». «Мирного неба, Санкт-Петербург», – сказал перед уходом Лагутенко.

Традиция отмечать выпускной всем городом началась в Петербурге еще в 1968 году. Больше 10 лет шхуна заходила в Неву под алыми парусами, но в 1979 праздник отмечать перестали. Возрождение этого действа произошло в 2005 году. С тех пор «Алые паруса» сопровождаются концертом на Дворцовой площади и мультимедийным шоу, в финале которого под створками Троицкого моста проплывает судно, цвет парусов которого вдохновлен произведением Александра Грина.

В современной истории праздника по Неве проходили три разных судна и только последние семь лет к стрелке Васильевского острова подходит шведский бриг Tre Kronor.

В 2016 году праздник «Алые Паруса» вошел в число финалистов единственной европейской премии событийного маркетинга— European Best Event Award и получил две награды — первое место в номинации «Лучшее городское событие» и второе место в номинации «Лучшее культурное событие». Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в 20-ти странах Европейского союза.