«Чикаго» обменял одного из лучших российских хоккеистов

Хоккейный клуб «Чикаго Блек Хоукс» 23 июня обменял нападающего Артема Панарина в «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, один из лучших хоккеистов России будет выступать теперь не в Западной конференции, а в Восточной.

В обмен «Чикаго» получил Брэндона Саада, который раньше уже выступал за этот клуб. В рамках той же сделки в «Чикаго» поедет Антон Форсберг и выбор в пятом раунде драфта-2018, а в Коламбус — Тайлер Мотте и выбор в шестом раунде драфта-2017.

Панарин свой обмен пока не прокомментировал, пишет Meduza.

Артемий Панарин в позапрошлом сезоне занял девятое место в списке самых результативных игроков НХЛ, а в этом — 11-е. В среднем он набирает чуть меньше очка за матч.

В составе петербургского хоккейного клуба СКА спортсмен игрок провел три сезона: с 2012 по 2015 год. За это время он провел 108 матчей в регулярных чемпионатах, забил 46 голов и отдал 56 передач (102 очка).