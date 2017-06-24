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24.06.2017 00:10

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником

Ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» стартовала в пятницу, 23 июня, с космодрома Плесецк. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны, она должна вывести на орбиту спутник военного назначения.

«В 21:04 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, — передает агентство. — В 21:06 мск ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил»

Сообщается, что предстартовые операции и сам запуск прошли в штатном режиме. Общее руководство запуском осуществлял командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко, пишет Lenta.ru.

Это третий запуск ракеты подобного класса. Первый старт успешно состоялся в декабре 2013 года, второй — в декабре 2015-го. «Союз-2.1В» проходит на Плесецке летно-конструкторские испытания.

Космодром в Плесецке работает с марта 1966 года, когда состоялся первый старт РН «Восток-2» с искусственным спутником Земли «Космос-112». С 1968 года там началось выполнение международных космических программ. В 70-е и 80-е в Плесецке производилось до 40 процентов мировых космических запусков. С декабря 1997-го он именуется 1-м Государственным испытательным космодромом Министерства обороны РФ в составе ракетных войск стратегического назначения. За годы работы с космодрома осуществлен запуск примерно двух тысяч ракет-носителей.

 

 


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