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23.06.2017 23:43

Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили теракт в крупнейшей в мире мечети

Службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке. Об этом 23 июня сообщает телеканал Al Arabiya.

Официальный представитель МВД королевства Мансур ат-Турки рассказал, что боевики планировали осуществить серию из трех атак в разных местах по стране.

По словам силовиков страны, для этого они разделились на три группы. Одно из нападений собирались совершить в провинции Джидда, два других — в Мекке, пишет «Газета.ру».

В городе Мекка спецназ провел операции по задержанию боевиков в кварталах Аль-Асиля и Аджйад. Последний находится в непосредственной близости от Заповедной мечети.

По данным МВД, террорист-смертник укрылся в одном из жилых зданий и открыл огонь по сотрудникам служб безопасности, после чего подорвал себя.

При операции пострадали шесть человек и еще пять силовиков. В результате были арестованы пять подозреваемых.

Заповедная мечеть — крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба.

 

 


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