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23.06.2017 22:55

«Зенит» не может приобрести Маноласа, столкнувшись с интересами «Боруссии»

Проблемы с переходом защитника "Ромы" Костаса Маноласа возникли у петербургского футбольного клуба "Зенит". Как 23 июня сообщает Sky Sport, "Зенит" хочет приобрести Маноласа вместе с другим футболистом "Ромы" – полузащитником Леандро Паредесу, однако Паредесом внезапно заинтересовалась "Борусссия".

Ранее сообщалось, что 26-летний Манолас подпишет пятилетнее соглашение с "Зенитом". В Петербурге он будет получать пять миллионов евро за сезон. В прошлом сезоне игрок провел за "Рому" 45 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Сумма трансфера двух игроков составит 50 миллионов евро. Зарплата Маноласа в "Зените" составит около 5 млн евро, Паредесу – 3 млн.


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