Себастьян Дриусси перейдет в «Зенит» за 21 млн евро

Нападающий аргентинского клуба «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси в ближайшее время перейдет в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока, петербургская команда заплатит за трансфер 21-летнего футболиста 21 миллион евро.

«Очень-очень высокая вероятность, что Дриусси подпишет контракт с «Зенитом». Все очень близко к этому, 99 процентов. Думаю, в субботу или в понедельник мы придем к соглашению. Я не могу посвятить вас во все детали переговоров, но скажу, что осталось урегулировать мелочи. Контракт будет подписан на пять лет. Сумма трансфера – 21 миллион евро», – заявил агент.

В сезоне 2016/17 Себастьян Дриусси сыграл в 29 матчах чемпионата Аргентины, в которых забил 17 голов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может приобрести хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, четырежды выигрывавшего чемпионат Хорватии.