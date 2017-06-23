Власти ищут, куда послать оппозиционеров

После митинга Навального “гайд-парк” с Марсова поля могут перенести в другое место. Какое - раздумывает губернатор и руководство МВД. Оппозиционеры предсказывают увеличение числа несогласованных акций.

После антикоррупционного митинга на Марсовом поле 12 июня в МВД состоялось заседание президиума общественного совета. Представители народа, контролирующие деятельность правоохранительных органов, узнали об акции следующее: «хулиганы прыгали по мемориалу и плевались в полицейских, а те даже ответить не могли». Тут же родилось и частичное решение проблемы: перенести гайд-парк с Марсова поля.

Заседание Общественного совета прошло 16 июня. Как сообщает сайт ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, до участников встречи были доведены результаты судебной практики по административным делам, возбужденным в отношении участников акции сторонников Алексея Навального, также был представлен социально-возрастной анализ нескольких сотен граждан, доставленных в отделы полиции с Марсова поля.

«Было мало несовершеннолетних, в основном – люди в возрасте 30-35 лет, дедушка 80 лет, вероятно, забрел туда случайно», – рассказала «Фонтанке» член президиума Общественного совета, председатель правления некоммерческой организации «Военно-спортивный фонд Санкт-Петербург» Светлана Патрушева. По ее словам, участникам показали видеоролик с акции, где митингующие вели себя не самым подобающим образом. «Прыгали с мемориала, кроме того, полицейские говорили, что в них плевались, оскорбляли их. Это же хулиганы – люди, которые туда приходят! Полицейские даже не могут им ничего ответить», – отметила она.

На вопрос «Фонтанки», обсуждалось ли поведение самих полицейских или жалобы со стороны митингующих, Патрушева сообщила, что о подобных не слышала (ранее «Фонтанка» неоднократно писала, что задержанные жаловались на применение к ним силы, позже – на содержание в отделах полиции, в том числе на то, что в одном из отделов пострадали от газа).

В разговоре с корреспондентом Светлана Патрушева также заметила, что и сама стала невольной жертвой митинга 12 числа. «Ко мне приехали гости в День России, мне даже и показать им было нечего. Праздник на Дворцовой я комментировать не буду, а на Марсово поле я людей повести не могла – там митинговали».

Одним из предложений Общественного совета при ГУ МВД по Петербургу и области стал перенос «гайд-парка» с Марсова поля, где расположены захоронения, в другую точку. Альтернативу представители «народа» не уточнили, также, как и не смогли объяснить, стоит ли запрещать устраивать на Марсовом и обычные, городские праздники, в рамках которых никаких политических идей не озвучивается, или они с захоронениями вполне согласуются.

Напомним, что в городском законе о собраниях и митингах запрещается проведение массовых акций на Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невском проспекте, а также вблизи зданий органов власти и некоторых других учреждений. «Гайд-парк», где разрешено проведение митингов без согласования, а только с уведомления власти, утвержден губернатором в 2012 году на Марсовом поле. Позже подобные места появились в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, саду 30-летия Октября. Без санкции властей там могут митинговать до 200 человек. По статистике, гайд-парками в спальных районах города почти не пользуются, тогда как в центре Петербурга в год проходят порядка 50 митингов.

«Согласитесь, что устраивать митинги на мемориале неправильно. А представляете, на что смотрят туристы, когда приезжают в наш город?», – сказал в разговоре с «Фонтанкой» член Общественного совета при МВД, глава «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. На предположение о том, что на мемориале даже, если перенести с Марсова поля место для митингов, все равно будут не долг памяти погибшим отдавать, Шестаков замялся. «Вы от меня что хотите? Ну в бадминтон и в тарелку на кладбище тоже нехорошо играть, но ведь не только в этом дело».

На предложение Общественного совета оперативно отреагировали городские власти. Так, вице-губернатор Александр Говорунов сообщил журналистам, что идет процесс раздумий и подборка вариантов. «Варианты есть, но жизнь показывает, что, в ответ на предоставление того или иного квадрата петербургской земли, определенные движения эти варианты не устраивают. Они говорят: «А мы пойдем там, где мы хотим». Вот здесь я хочу сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет очень жестко реагировать. Мы за то, чтобы были возможности для высказывания своей позиции, но все это должно быть согласовано и происходить в цивилизованном режиме. Будем делать все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины и бьются витрины и льется кровь».

По информации «Фонтанки», на данный момент над тем, куда перенести «гайд-парк», раздумывают губернатор Георгий Полтавченко и руководство ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Предложение может родиться уже в ближайшие дни, утверждают собеседники.

Сами оппозиционеры тоже не против переноса, но подчеркивают – площадка под митинги должна остаться в центре. «Я, кстати, вовсе не против того, чтобы Марсово поле перестало быть гайд-парком. Пожалуйста. Но при одном обязательном условии: предоставлении для этих целей других площадок в центре Петербурга. Навскидку: Дворцовая площадь, Конюшенная площадь (пусть ищут другие места для "фан-зон"), площадь у театра "Балтийский дом", площадь у Финляндского вокзала, Пионерская площадь», – написал в Facebook депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он добавил, что предполагает, что власти могут на такие условия не пойти: «Опасаюсь, что Марсово поле из перечня исключат, а других мест в центре не предоставят. Все в рамках логики работы Министерства репрессий».

По мнению его коллеги по ЗакСу, депутата Максима Резника, в случае, если в центре не останется легальных точек для проведения митингов, город ждет увеличение числа несанкционированных акций. «Это логично, если болезнь не лечить, она будет только развиваться. А отказ от Марсова поля, как от митинговой площадки, – это не лечение, а так, градусник сбить. В нулевые можно было проводить митинги у Смольного и Мариинского дворца, и это было закономерно, ведь именно там расположены органы власти, которые могут что-то поменять. Кстати, никаких массовых беспорядков тогда не происходило», – добавляет оппозиционер.

Свое предложение озвучил и представитель противоположного фланга, сторонник «Единой России», глава МО «Екатерингофский» Олег Смакотин. «Я бы предложил оппозиционерам для митингов наш Екатерингофский парк. Еще 100-200 лет назад он был первым парком, где допускались вольности – можно было ходить без головных уборов, сидеть на траве и курить. В 500 метрах от нашего парка метро Нарвская, он окружен водой, а рядом есть ЗСД, так что автозаки смогут без проблем увозить несогласных в разные части города. Кроме того, реновация парка откладывается уже третий год, поэтому они там ничего не сломают. А на Марсовом поле революционерам 21-го века действительно негоже топтать могилы революционеров 20-го».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»