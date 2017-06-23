Власти ищут, куда послать оппозиционеров

Еще
22:37 23.06.2017
Пришлите свою новость!
22:27
Себастьян Дриусси перейдет в «Зенит» за 21 млн евро
22:05
На Валааме скончался молодой паломник
21:56
Белый дом не исключает возможность встречи Путина и Трампа в июле
21:29
СМИ: ФАС хочет отменить роуминг по России
21:19
Центробанк защитит желающих взять в долг «до зарплаты»
20:15
В России запущен сайт социальных услуг для людей с инвалидностью
19:47
«Корабелка» создаст на Ленинском проспекте кампус с велодорожками и «Аллеей выпускников»
19:25
Смольный скорректирует проект второй очереди Фрунзенского радиуса метро за 39 млн рублей
19:20
613 выпускников Ленобласти закончили школу с медалью
19:15
ЦИК РФ: Предвыборная кампания Навального вне закона
19:14
«Фонтанка» за 60 секунд – 23 июня
19:11
Полицейские задержали насильника, напавшего на пенсионерку на Ржевке
19:03
Катар упростил визовый режим для россиян
18:59
Washington Post: Трамп начинает утро с обсуждения расследования по «вмешательству» России
18:48
«Зенит»-2 проиграл первый матч на сборах в Финляндии
18:39
СМИ: "Лацио" и "Зенит" поспорят за полузащитника "Аталанты"
18:34
Во многих озерах Финляндии вода теплее воздуха
18:29
Петербург поставил рекорд по количеству аварий на сетях
18:25
Восемьдесят тысяч участников «Алых парусов» защитят две тысячи силовиков
18:20
Из-за прорыва трубы Костромской проспект окутан горячим паром
18:19
Манеж отметит годовщину открытия бесплатным входом для посетителей
18:18
Врачи назвали 8 районов Ленобласти с повышенной активностью клещей
18:05
В Лаппеенранте вооруженный преступник ограбил магазин
17:48
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе
17:43
«Автово» открыли для пассажиров
17:31
Ректор Европейского университета ушел в отставку
17:30
Минобороны признало причину отмены морского парада на 9 Мая
17:28
Плавучий маяк «Ирбенский» покинул гавань Кронштадта и начал переход в Калининград
17:16
The Washington Post рассказала о плане Обамы взломать инфраструктуру России
17:06
Глава Роскомнадзора ответил основателю Telegram в Facebook: Мессенждер нейтрален к террористам
17:04
«Автово» закрыто на вход и выход
17:04
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел
16:58
СМИ: Раскрыто название новой версии Android
16:57
Фонд кино поддержал два фильма «Елки» и отказал сценарию Владимира Высоцкого
16:50
Томскую пенсионерку оштрафовали за видеообращение к Путину в день «прямой линии»
16:45
Мэр Екатеринбурга выдвинулся в губернаторы Свердловской области
16:22
За взятки и фиктивные справки об инвалидности и.о. главы филиала Горбюро медико-социальной экспертизы дали условно
16:10
Стройкомпания отремонтирует дорогу на Русановской улице
16:09
Дуров: Блокировка Telegram – саботаж государственных интересов России
16:00
Госдума увеличила штрафы за отказ предоставлять информацию
15:54
Замначальника полиции Пушкина задержали за рекордную взятку
15:42
Оранэла заработает после полутора лет ремонта
15:40
Летние распродажи в Финляндии начнутся на следующей неделе
15:35
Петербуржец ответит за меткий удар в голову полицейского
15:34
Спин-офф «Звездных войн» снимет режиссер «Кода Да Винчи»
15:30
Петербургский волейбольный «Зенит» официально заявлен для участия в чемпионате России
15:25
Станцию метро "Обводный канал" открыли для пассажиров
15:20
Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове
15:19
Прокуратура просит отменить обвинительный приговор депутату МО «Гавань»
15:14
Дзюба: У Манчини очень много беготни и тактики — тяжёлая работа, но прорвёмся
15:10
Путин поговорил с Эрдоганом и начал стройку "Турецкого потока"
15:09
В Петербурге будут судить автохама-выдумщика на Porsche
14:48
«Обводный канал» закрыт на вход и выход
14:47
Качество канализации петербургской подземки не устроило прокуратуру
14:46
В Муринском парке отказались строить ресторан вместо снесенного «Чинара»
14:32
Водитель заправил свой Range Rover на Кубинской и решил не платить
14:31
«Зенит» хочет приобрести четырехкратного чемпиона Хорватии
14:23
Глава ФСБ попросил депутатов скорее принять закон о запрете "анонимайзеров"
14:13
Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
14:10
Роскомнадзору разрешили блокировать пиратские сайты без суда
14:06
Задержанный на Коллонтай за расстрел босса арестован в Кировске
13:55
В Петербурге впервые в России заменили пораженную опухолью кость на 3D-имплантат
13:45
Грязные и облупленные фасады принесли в бюджет Петербурга 5 миллионов
13:31
Из Петербурга к Путину плывёт бутылка с мольбой о помощи
13:24
Кадыров позвал Дурова и главу Роскомнадзора договариваться в Грозный
13:10
Петербурженка «заминировала» собственный дом, а эвакуировали отель
13:00
Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой
12:56
"Зенит" проведет второй сбор в Австрии
12:52
Сотням петербуржцев на сутки задержали вылет в Турцию
12:47
Лидерам петербургских фанатов перед КК-2017 пригрозили «последствиями» за беспорядки
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
23.06.2017 21:49
7 Комментариев

Власти ищут, куда послать оппозиционеров

После митинга Навального “гайд-парк” с Марсова поля могут перенести в другое место. Какое - раздумывает губернатор и руководство МВД. Оппозиционеры предсказывают увеличение числа несогласованных акций.
Власти ищут, куда послать оппозиционеров

После антикоррупционного митинга на Марсовом поле 12 июня в МВД состоялось заседание президиума общественного совета. Представители народа, контролирующие деятельность правоохранительных органов, узнали об акции следующее: «хулиганы прыгали по мемориалу и плевались в полицейских, а те даже ответить не могли». Тут же родилось и частичное решение проблемы: перенести гайд-парк с Марсова поля.

Заседание Общественного совета прошло 16 июня. Как сообщает сайт ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, до участников встречи были доведены результаты судебной практики по административным делам, возбужденным в отношении участников акции сторонников Алексея Навального, также был представлен социально-возрастной анализ нескольких сотен граждан, доставленных в отделы полиции с Марсова поля.

«Было мало несовершеннолетних, в основном – люди в возрасте 30-35 лет, дедушка 80 лет, вероятно, забрел туда случайно», – рассказала «Фонтанке» член президиума Общественного совета, председатель правления некоммерческой организации «Военно-спортивный фонд Санкт-Петербург» Светлана Патрушева. По ее словам, участникам показали видеоролик с акции, где митингующие вели себя не самым подобающим образом. «Прыгали с мемориала, кроме того, полицейские говорили, что в них плевались, оскорбляли их. Это же хулиганы – люди, которые туда приходят! Полицейские даже не могут им ничего ответить», – отметила она.

На вопрос «Фонтанки», обсуждалось ли поведение самих полицейских или жалобы со стороны митингующих, Патрушева сообщила, что о подобных не слышала (ранее «Фонтанка» неоднократно писала, что задержанные жаловались на применение к ним силы, позже – на содержание в отделах полиции, в том числе на то, что в одном из отделов пострадали от газа).

В разговоре с корреспондентом Светлана Патрушева также заметила, что и сама стала невольной жертвой митинга 12 числа. «Ко мне приехали гости в День России, мне даже и показать им было нечего. Праздник на Дворцовой я комментировать не буду, а на Марсово поле я людей повести не могла – там митинговали».

Одним из предложений Общественного совета при ГУ МВД по Петербургу и области стал перенос «гайд-парка» с Марсова поля, где расположены захоронения, в другую точку. Альтернативу представители «народа» не уточнили, также, как и не смогли объяснить, стоит ли запрещать устраивать на Марсовом и обычные, городские праздники, в рамках которых никаких политических идей не озвучивается, или они с захоронениями вполне согласуются.

Напомним, что в городском законе о собраниях и митингах запрещается проведение массовых акций на Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невском проспекте, а также вблизи зданий органов власти и некоторых других учреждений. «Гайд-парк», где разрешено проведение митингов без согласования, а только с уведомления власти, утвержден губернатором в 2012 году на Марсовом поле. Позже подобные места появились в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, саду 30-летия Октября. Без санкции властей там могут митинговать до 200 человек. По статистике, гайд-парками в спальных районах города почти не пользуются, тогда как в центре Петербурга в год проходят порядка 50 митингов.

«Согласитесь, что устраивать митинги на мемориале неправильно. А представляете, на что смотрят туристы, когда приезжают в наш город?», – сказал в разговоре с «Фонтанкой» член Общественного совета при МВД, глава «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. На предположение о том, что на мемориале даже, если перенести с Марсова поля место для митингов, все равно будут не долг памяти погибшим отдавать, Шестаков замялся. «Вы от меня что хотите? Ну в бадминтон и в тарелку на кладбище тоже нехорошо играть, но ведь не только в этом дело».

На предложение Общественного совета оперативно отреагировали городские власти. Так, вице-губернатор Александр Говорунов сообщил журналистам, что идет процесс раздумий и подборка вариантов. «Варианты есть, но жизнь показывает, что, в ответ на предоставление того или иного квадрата петербургской земли, определенные движения эти варианты не устраивают. Они говорят: «А мы пойдем там, где мы хотим». Вот здесь я хочу сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет очень жестко реагировать. Мы за то, чтобы были возможности для высказывания своей позиции, но все это должно быть согласовано и происходить в цивилизованном режиме. Будем делать все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины и бьются витрины и льется кровь».

По информации «Фонтанки», на данный момент над тем, куда перенести «гайд-парк», раздумывают губернатор Георгий Полтавченко и руководство ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Предложение может родиться уже в ближайшие дни, утверждают собеседники.

Сами оппозиционеры тоже не против переноса, но подчеркивают – площадка под митинги должна остаться в центре. «Я, кстати, вовсе не против того, чтобы Марсово поле перестало быть гайд-парком. Пожалуйста. Но при одном обязательном условии: предоставлении для этих целей других площадок в центре Петербурга. Навскидку: Дворцовая площадь, Конюшенная площадь (пусть ищут другие места для "фан-зон"), площадь у театра "Балтийский дом", площадь у Финляндского вокзала, Пионерская площадь», – написал в Facebook депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он добавил, что предполагает, что власти могут на такие условия не пойти: «Опасаюсь, что Марсово поле из перечня исключат, а других мест в центре не предоставят. Все в рамках логики работы Министерства репрессий».

По мнению его коллеги по ЗакСу, депутата Максима Резника, в случае, если в центре не останется легальных точек для проведения митингов, город ждет увеличение числа несанкционированных акций. «Это логично, если болезнь не лечить, она будет только развиваться. А отказ от Марсова поля, как от митинговой площадки, – это не лечение, а так, градусник сбить. В нулевые можно было проводить митинги у Смольного и Мариинского дворца, и это было закономерно, ведь именно там расположены органы власти, которые могут что-то поменять. Кстати, никаких массовых беспорядков тогда не происходило», – добавляет оппозиционер.

Свое предложение озвучил и представитель противоположного фланга, сторонник «Единой России», глава МО «Екатерингофский» Олег Смакотин. «Я бы предложил оппозиционерам для митингов наш Екатерингофский парк. Еще 100-200 лет назад он был первым парком, где допускались вольности – можно было ходить без головных уборов, сидеть на траве и курить. В 500 метрах от нашего парка метро Нарвская, он окружен водой, а рядом есть ЗСД, так что автозаки смогут без проблем увозить несогласных в разные части города. Кроме того, реновация парка откладывается уже третий год, поэтому они там ничего не сломают. А на Марсовом поле революционерам 21-го века действительно негоже топтать могилы революционеров 20-го».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Справка:

12 июня на Марсовом поле прошел несанкционированный митинг сторонников Алексея Навального. По разным подсчетам, на него пришло от 3 до 15 тысяч человек. Одновременно на Марсовом поле должен был проходить военно-патриотический фестиваль, однако в последний момент его проведение решили завершить на несколько часов раньше, таким образом не оставив сторонникам антикоррупционной акции возможности прикрыться участием в соседнем мероприятии. В результате в полицию попало более 600 человек. За участие митинге они были осуждены от 1 до 15 суток, а также оштрафованы на суммы до 20 тысяч рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (7)
Обыватель
23 июня 2017 г. 22:31
Православный чекист застыл в раздумье о судьбе навальнят. Чувствует, наваляют молодые ему по самое не хочу. Как бы не перенапрягся, болезный, от столь серьезной мыслительной работы. Беспокоюсь, почему-то я. Не по плечу ему такая задача, надо будет путина спросить.
dragvs
23 июня 2017 г. 22:31
"Ко мне приехали гости в День России, мне даже и показать им было нечего" — тяжелый случай, ничего не скажешь, настолько плохо член президиума Общественного совета знает город. Может стоит в таком случае поставить вопрос об участии Светланы Патрушевой в совете с такими познаниями? Заодно я бы напомнил чиновничкам что на Марсовом поле расположены могилы жертв великой Февральской революции. Узурпация власти и запрет митингов является плевком в адрес погибших.
pirotehnik
23 июня 2017 г. 22:28
Вот же ж что с идиотами делает животный страх
Elena_Leo
23 июня 2017 г. 22:26
Марсово поле. Нечего искать, мы здесь власть.
Владислав М
23 июня 2017 г. 22:18
Чинушам надо не площадки для протеста граждан менять, а кадры у себя в правительстве чистить. Будет нормальная работа власти, тогда и протестовать никто не будет. А пока люди должны иметь полное право митинговать у Смольного и Мариинского дворца, чтобы до власти быстрее доходил смысл недовольства граждан, раз власть не может обеспечить обратную связь и оперативно решать насущные проблемы россиян. Власти сами нарушили право граждан на согласованный митинг на Марсовом, а теперь у них люди виноваты! А Патрушева какую-то чушь несёт, ей что больше нечего показать гостям в Питере, кроме как могилы блокадников на Марсовом?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
www.are.fi
19.06.2017 17:14

Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»

После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00

Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора

18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30

Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов

В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Видео с «российской авиацией в Сирии» для Путина подготовили в Генштабе
Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Дочь спикера ЗакСа стала первым заместителем главы Петроградского района
Фотограф Reuters заснял злого Медведева и мокрого Путина
Забаненный в Twitter cоратник Навального хочет судиться с Медведевым
Порошенко: "Нормандская четверка" поговорит на следующей неделе
Два петербуржца попали в топ-50 госслужащих с наибольшими доходами
Подчинённые: Тулеев рвется в бой
Губернатор выбрал, кого отправить в Горизбирком
Спикер ЗакСа запретил оппозиционерам задавать вопросы о политических репрессиях
Власти ищут, куда послать оппозиционеров
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Главное о «прямой линии» с Владимиром Путиным
Депутатов насильно пересадят на Uber
Смольнинский чиновник требует расплаты за проигрыш выборов
О чем Путин рассказал Стоуну. Часть первая
Константин Серов: Если кому нужно нарваться, у него получится
День России в Петербурге: с Навальным и без
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел

Тест: Взяли бы вас в таксисты?

предоставлено Михаилом Петровым

Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове

Новости компаний
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
«АРХпроект 2017»
10.04.2017 12:52
Начался прием работ на конкурс «АРХпроект 2017»
Открыт прием работ на всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект 2017». Организатор этого творческого состязания – ГК «ЦДС».
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
06.04.2017 16:40
Глава «Россетей» поблагодарил МРСК Северо-Запада за работу по надежному электроснабжению международного арктического форума
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел в Архангельске производственное совещание, в ходе которого отметил успешную работу энергетиков региона в осенне-зимний период и поблагодарил ПАО «МРСК Северо-Запада»
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
27.03.2017 16:30
МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение международного арктического форума
Специалисты МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний ПАО «Россети») обеспечат надежное электроснабжение объектов международного арктического форума «Арктика — территория диалога»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.