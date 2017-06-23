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23.06.2017 21:29
3 Комментариев

СМИ: ФАС хочет отменить роуминг по России

Федеральная антимонопольная служба готовит документы чтобы изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга. Об этом 23 июня рассказал глава ФАС Игорь Артемьев.

Как сообщают СМИ, пока служба обсуждает с компаниями экономическую сторону вопроса, документы изымающие само понятие из законодательства уже готовятся.  "Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?" — цитируют Артемьева РИА Новости.

Напомним, на территории Евросоюза роуминг был отменён 15 июня, власти союза назвали это "европейкой историей успеха". В России об этом тоже задумываются не впервые, в Госдуму даже был внесён соответствующий законопроект, но он был отклонён.


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комментарии пользователей (3)
Modest
23 июня 2017 г. 22:10
Не в силах отменить роуминг правительство облагодетельствовавшее страну сбором Ротенберга.
alexpv
23 июня 2017 г. 21:53
Насколько я понимаю, мобильные операторы уже давно бы отменили роуминг внутри страны, он им нафиг не нужен, технически им по барабану, что область, что соседний регион. А палки в колеса вставлял государственный Ростелеком, бывшая проводная телефонная сеть, которая исторически драла вдесятеро за связь между городами. И с ее подачи мобильный оператор не имеет права организовывать связь между регионами без оплаты магистральных каналов Ростелекома. Хотя технически еще раз повторю, мобильным операторам нафиг сдались эти каналы, они и сами легко эту связь организуют.
chernousova
23 июня 2017 г. 21:50
Такими темпами они и геев разрешат.
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