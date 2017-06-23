СМИ: ФАС хочет отменить роуминг по России
Федеральная антимонопольная служба готовит документы чтобы изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга. Об этом 23 июня рассказал глава ФАС Игорь Артемьев.
Как сообщают СМИ, пока служба обсуждает с компаниями экономическую сторону вопроса, документы изымающие само понятие из законодательства уже готовятся. "Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?" — цитируют Артемьева РИА Новости.
Напомним, на территории Евросоюза роуминг был отменён 15 июня, власти союза назвали это "европейкой историей успеха". В России об этом тоже задумываются не впервые, в Госдуму даже был внесён соответствующий законопроект, но он был отклонён.