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23.06.2017 21:19

Центробанк защитит желающих взять в долг «до зарплаты»

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц при заключении договоров с микрофинансовыми организациями (МФО) придумал Центробанк России. Если МФО его будут соблюдать, то в договорах больше не будет сносок мелким шрифтом.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, стандарт разрабатывается каждой саморегулируемой организацией (СРО), объединяющей МФО с 6 сентября 2016 года. Однако принципы работы высокой планки уже выработаны. Так, организация должна информировать клиентов об услугах, за которые придется доплачивать, а также о рисках, связанных с услугой, такой как выдача займа или привлечении денежных средств клиента.

В базовый стандарт должно быть включено положение о доступе к информации по договору и по данным самой МФО. Все это должно быть изложено понятным языком, без искажения смысла, с разъяснением, при необходимости, специальных терминов.

Микрофинансовые организации, полагает ЦБ, по новым правилам обязаны своевременно сообщать клиенту о возникновении задолженности, возможных последствиях невозврата и возможности реструктуризации долга. При этом МФО прежде, чем выдать деньги, должны оценить платежеспособность клиента. А именно — получить объективные сведения о доходах и других финансовых обязательствах. Стандарт также будет определять, сколько раз один человек может занять «до зарплаты» в течение одного года. Это, как полагает ЦБ, позволит снизить вероятность ситуации, когда заемщик выплачивает один заем за счет вновь взятого другого и попадает в еще большую долговую зависимость.

Базовый стандарт, разработанный каждой СРО, после одобрения Банком России, будет обязательным для исполнения всеми МФО.


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