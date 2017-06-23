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22:37 23.06.2017
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23.06.2017 20:15

В России запущен сайт социальных услуг для людей с инвалидностью

В России заработал агрегатор социальных услуг для людей с инвалидностью. Сервисную платформу «Новое качество жизни» создали Агентство стратегических инициатив и Центр развития государственно-частного партнерства.

Платформа социальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья поможет найти ответ на любой вопрос тем, кто стал инвалидом или чьи близкие оказались в похожей ситуации.

Сайт «Новое качество жизни» рассказывает, как получить статус инвалида, какие льготы предусмотрены, где и как можно приобрести средства реабилитации и многое другое.

Организаторы проекта уверены, что агрегатор заинтересует миллионы граждан, поможет преодолеть психологические и социальные трудности. Зарегистрированным пользователям предоставляется возможность получить персональные рекомендации, в том числе в режиме онлайн.

Источник: АСИ


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