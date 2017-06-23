«Корабелка» создаст на Ленинском проспекте кампус с велодорожками и «Аллеей выпускников»

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет («Корабелка») намерен реконструировать свои корпуса на Ленинском проспекте. Как следует из документации, размещенной 23 июня на сайте госзакупок, на разработку градостроительной концепции планируется выделить 10 млн рублей.

Кампус появится на площади 165 тыс. кв. м в границах проспектов Стачек, Ленинского, Маршала Жукова. Сейчас там располагается учебно-лабораторный корпус «Корабелки», общежитие и недостроенные спорткомплекс и культурно-бытовой центр.

Победителям конкурса предстоит проанализировать эффективность использования этих зданий и предложить 2 – 3 варианта концепции превращения территории в современный кампус с учетом лучших мировых практик. Помимо реконструкции самих сооружений проект должен включать создание пешеходных и велодорожек, а также общественных пространств и «Аллеи выпускников».

Заявки будут приниматься до 14 июля. Сами работы должны быть выполнены в течение четырех-шести месяцев с момента заключения договора.

