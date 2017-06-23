Смольный скорректирует проект второй очереди Фрунзенского радиуса метро за 39 млн рублей

Смольный скорректирует проект второй очереди Фрунзенского радиуса метрополитена. Как следует из документации, размеченной 23 июня на сайте госзакупок, на эти цели город готов выделить 39 млн рублей.

Вторая очередь Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» строится с конца 2013 года. Упираться он будет в депо «Южное», сооружением которого занимается «ЛенСпецСМУ». Длина участка без депо — 5,23 км, пропускная способность – 40 пар поездов в час.

Как говорится в пояснении Дирекции транспортного строительства, необходимость корректировок в документации возникла из-за изменения требования к таким видам работ.

В частности, предполагается замена иностранного оборудования на российское, установка светодиодного освещения вместо обычного, а также изменение системы вентиляции с учетом использования поездов «НеВа».

Заявки будут приниматься до 14 июля. Сами работы должны быть выполнены к сентябрю 2017 года.