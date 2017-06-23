«Фонтанка» за 60 секунд – 23 июня

Где будем митинги проводить? Да нигде. В Смольном пока не придумали альтернативу Марсову полю как площадке для публичных выступлений. Город большой, вариантов много, все – плохие.

Так уж и быть – да. Спустя почти два месяца после Дня Победы Минобороны рассказало, что морского парада на нем не было. И признало причину. Дважды и разную. Одним военное ведомство сообщило о военно-политическом обострении. Другим – о плохой погоде. Ну а что не так?

Депутаты против алкоголя. Члены ЗакСа предлагают запретить продавать в пунктах общепита по ночам спиртное в банках, бутылках и стаканчиках. Все – ради борьбы с магазинами, которые после 22:00 называют себя барами.

Сидите, Шура, сидите. Турецкие курорты подождут – сотни петербуржцев не смогли на них улететь из-за задержки рейсов. Причем узнали об этом они, уже приехав в Пулково.

Не жили богато, не надо и начинать. Проект частного трамвая в Петербурге накрывается крышечкой. В сентябре он уже должен поехать от станции «Ладожская» до Хасанской улицы, но, говорят, вряд ли это произойдет. Проблемы в сроках и в технологии.

В метро подумали о дорогих болельщиках и завтра продлевают работу на час. На Крестовском будут играть Новая Зеландия и Португалия. Оле-оле!

Удивительные взятки дают в Петербурге. В Пушкине задержали замглавы местного ОВД – за помощь белорусскому предпринимателю он получил рекордную сумму. Полторы тысячи. Как вы думаете, чего?