ЦИК РФ: Предвыборная кампания Навального вне закона

Центральная избирательная комиссия России пояснила свою позицию относительно активной предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального — такая деятельность находится вне закона о выборах, а у главы ФБК нет шансов зарегистрироваться в качестве кандидата.

Комментарий комиссии появился на официальном сайте ведомства 23 июня. Из него следует, что по закону предвыборная кампания может начаться только после официального назначения выборов — в декабре 2017 года. «Действия по организации «штабов» для поддержки «кандидата» А.А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах», – пишет ЦИК.

В этом же тексте комиссия прокомментировала как таковую возможность для Навального зарегистрироваться на выборах и уточнила, что пока он не обжалует решение суда, ему не стать кандидатом в президенты. Как разъясняет комиссия, хоть статья конституции, на которую ссылается сам политик, и не подразумевает запрет на участие в выборах при наличии судимости, в том числе условной, об этом сказано в федеральном законе.

«Относительно отсутствия указанных ограничений в части 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации следует отметить: Конституция Российской Федерации (часть 3 статьи 55) прямо предусматривает в ряде случаев возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом», – добавляют авторы комментария.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Дождь» уже комментировала вероятность участия Навального в президентской гонке. «У него практически нет шансов зарегистрироваться», – сказала чиновница.

Несмотря на отсутствие правовых оснований, Навальный уже вовсю открывает штабы по всей стране, и сейчас их уже 51 — от Владивостока до Санкт-Петербурга. Первый из них был открыт в Северной столице.

Как ранее писала «Фонтанка», сейчас предвыборная деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией прервалась — за организацию митинга 12 июня его посадили на 25 суток в СИЗО. Сидит и глава предвыборного штаба Леонид Волков — ему назначен административный арест на 5 суток.