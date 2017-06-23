Полицейские задержали насильника, напавшего на пенсионерку на Ржевке

За 24 часа сотрудники уголовного розыска нашли обидчика 64-летней петербурженки. Накануне женщина заявила об изнасиловании. Причем ее обидчик еще и отнял у нее последние деньги.

Как стало известно «Фонтанке», 37-летнего гражданина Таджикистана поймали совместными усилиями оперативников районного УМВД и сотрудников главка. Мигрант, живущий в одном доме с похоронной конторой на Колпинской улице в Колпино, в Петербурге регистрации, как и постоянного места работы, не имеет.

По версии следствия, он с ножом напал на пенсионерку прямо на садовом участке. Изнасиловал и забрал 1100 рублей, а также мобильный телефон.