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23.06.2017 19:03

Катар упростил визовый режим для россиян

Катар упростил визовый режим для россиян, об этом 23 июня сообщает МИД РФ.

"22 июня миграционное управление МВД Катара включило в список стран, граждане которых могут оформить туристическую визу на один месяц в международном аэропорту Хамад (г. Доха), Российскую Федерацию. Граждане России, прибывающие в Доху, могут получить въездную визу непосредственно в аэропорту при наличии следующих условий: действующий загранпаспорт, срок которого заканчивается не менее чем через 6 месяцев с даты въезда, обратный авиабилет, подтверждение бронирования гостиницы в Катаре, наличие денежных средств в размере 1500 долл. США (наличными или на банковской карте). Стоимость визы составит 100 катарских риалов (27,5 долл. США)", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Пограничные службы эмирата, служба безопасности аэропорта Дохи и представительства «Qatar Airways» уже получили указания относительного новых правил въезда россиян.


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