Washington Post: Трамп начинает утро с обсуждения расследования по «вмешательству» России

У президента США Дональда Трампа появился новый «утренний ритуал», пишет 23 июня The Washington Post.

По информации издания, президент с 6:30 утра (13:30 по московскому времени) проводит телефонные консультации со своими юристами и пресс-секретарями, которые зачитывают ему свежие новостные заголовки, пишет RNS.

Совместно собеседники разрабатывают планы того, как противостоять «заклятым врагам» президента: специальному комитету по расследованию предполагаемого российского вмешательства в выборы, «фейковым СМИ», а в некоторых случаях и Минюсту США, который осуществляет надзор за ходом расследования, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что советники президента поощряют привычку президента и рассчитывают, что таким образом им удастся систематизировать продолжающее набирать обороты «российское расследование».