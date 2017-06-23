Петербург поставил рекорд по количеству аварий на сетях

ГАТИ за рабочую неделю с 16 по 22 июня выдала в полтора раза больше ордеров на аварийные работы, чем обычно. Больше всего «рвало» у ГУП «ТЭКа».

Как сообщает государственная административно-техническая инспекция, среднестатистически в летнее время ресурсоснабжающие организации получают по 280 ордеров в неделю, однако в этот раз их было существенно больше — 413. Больше всего аварий было на сетях ГУП «ТЭКа» – они получили 118 ордеров. Немногим меньше, 112, запросила «Теплосеть Санкт-Петербурга». 73 ордера ГАТИ выдала ПАО «Ленэнерго» и 61 «Водоканалу».

«Значительное повышение показателя выдачи Инспекцией аварийных ордеров в летний сезон говорит об активной подготовке ресурсоснабжающими организациями инженерных коммуникаций к работе в отопительный период», – оптимистично настроены в ГАТИ.

Напомним, каждый год летом ГУП «ТЭК» и «Теплосети Санкт-Петербурга» проводят испытания на сетях, подавая в трубы горячую воду под большим давлением. Это необходимо, чтобы перед отопительным сезоном проверить их состояние.