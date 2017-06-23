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23.06.2017 18:25

Восемьдесят тысяч участников «Алых парусов» защитят две тысячи силовиков

Более двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии будут любоваться концертом на Дворцовой и парусами брига на Неве в ночь с пятницы на субботу.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 23 июня, главк выделил для обеспечения порядка непосредственно на Дворцовой, прилегающих улицах и набережной 1850 тысяч полицейских. Помимо этого к местам возможного массового скопления людей на Васильевском и в Петроградском районах будут подтянуты маршруты патрулирования ДПС.

Росгвардия ограничилась 300 бойцами. Их помощь особо потребуется полиции под утро, когда придет время разводить выпускников до метро.

Всего «Алые паруса» в 2017 году ждут 35 тысяч выпускников и 45 тысяч — сопровождающих и гостей праздника.


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В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
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22.06.2017 11:53
Tele2 запустила fashion-сервис с консультациями стилистов и скидками
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