Из-за прорыва трубы Костромской проспект окутан горячим паром

Труба лопнула в подвале жилого дома на Костромском проспекте в Петербурге. Пока ГУП «ТЭК» дождался местных сантехников, вода успела вылиться на улицу.

Как сообщает предприятие, дефектная труба затопила подвал дома на Костромском проспекте, дом 42, в районе половины шестого вечера 23 июня. Диаметр трубы – чуть больше 20 сантиметров. Пока бригада пыталась попасть в подвал, горячая вода его полностью заполнила и вылилась на поверхность.

Воду в квартиры на время ремонта пустят по резервным схемам, это значит, что отключать ее не будут.